Centrodestra contro la nomina di Castorina alla Metrocity | Atto di arroganza politica

Il centrodestra attacca duramente la nomina di Antonino Castorina come capo di gabinetto della Città Metropolitana. Lo definiscono un gesto di arroganza politica del sindaco facente funzioni Carmelo Versace, che secondo loro non può essere ignorato. La polemica si fa sentire, e le opposizioni promettono di vigilare attentamente sulla vicenda.

“La nomina del consigliere Antonino Castorina a capo di gabinetto della Città Metropolitana, firmata dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, non è un semplice atto amministrativo ma rappresenta un atto di arroganza politica che non può e non deve passare sotto silenzio”.Ad affermarlo, in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

È stato pubblicato il bando per il nuovo comandante della polizia municipale, con un mese di tempo per la presentazione delle domande.

La Città metropolitana di Reggio Calabria scopre il nome del nuovo capo di gabinetto.

Reggio Calabria, dal Centrodestra parole durissime sulla nomina di Castorina: sono come gli oligarchi, occupano militarmente anche le macerie che hanno lasciatoAbbiamo atteso qualche giorno prima di intervenire, non per incertezza, ma per pesare accuratamente ogni singola parola di fronte a una decisione che riteniamo senza precedenti nella storia politica ... strettoweb.com

