Centinaia di manifestanti in città contro il traffico di armi | il corteo per le vie di Ravenna

Centinaia di persone si sono riversate nelle strade di Ravenna per protestare contro il traffico di armi. La manifestazione si è svolta oggi, in occasione della “Giornata internazionale di azione congiunta dei porti contro i traffici di armi”. I manifestanti hanno marciato pacificamente lungo il centro città, portando striscioni e facendo sentire la loro voce contro il commercio illecito di armi. La piazza si è riempita di cittadini che chiedono azioni concrete per contrastare questo fenomeno.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.