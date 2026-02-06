Centinaia di manifestanti in città contro il traffico di armi | il corteo per le vie di Ravenna

Da ravennatoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Centinaia di persone si sono riversate nelle strade di Ravenna per protestare contro il traffico di armi. La manifestazione si è svolta oggi, in occasione della “Giornata internazionale di azione congiunta dei porti contro i traffici di armi”. I manifestanti hanno marciato pacificamente lungo il centro città, portando striscioni e facendo sentire la loro voce contro il commercio illecito di armi. La piazza si è riempita di cittadini che chiedono azioni concrete per contrastare questo fenomeno.

Centinaia di manifestanti hanno preso parte oggi alla manifestazione in programma in occasione della “Giornata internazionale di azione congiunta dei porti contro i traffici di armi”. Un'iniziativa che vede coinvolte varie città portuali sia in Italia che nel Mediterraneo. Radunatosi in Darsena.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

