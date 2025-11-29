Contro la finanziaria delle armi il corteo pro Palestina sfila per le vie di Roma – Il video

Open.online | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 29 novembre 2025 Il corteo pro Palestina sfila per le vie di Roma. Tante bandiere della Palestina e dell'Usb, sindacato organizzatore dell'evento, sventolate dai partecipanti. Tra gli altri striscioni, anche uno con la scritta: "Contro la finanziaria delle armi, il Governo finanzia il genocidio". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

