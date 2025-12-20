Torino, 20 dicembre 2025 – Torino è blindata per il corteo pro Askatasuna, il centro sociale degli autonomi sgomberato dalla Digos due giorni fa. Davanti a Palazzo Nuovo, luogo di concentramento della manifestazione che si annuncia ad alta tensione, si sono già radunate centinaia di persone. Altrettanti sono i poliziotti schierati lungo il percorso che porta alla Vanchiglia e anche nelle stazioni ferroviarie dove arrivano militanti da tutta Italia. Alla mobilitazione partecipano anche famiglie con bambini. L’attenzione della politica è alta: il ministro della Pubblica amministrazione Zangrillo bolla l'ex occupazione come 'centro di eversione' mentre il vicepremier Antonio Tajani, oggi a Torino, definisce i manifestanti che nei giorni scorsi si sono scontrati con le forze dell’ordine “violenti figli di papà che se la prendono con i figli del popolo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il corteo di Askatasuna in marcia, Torino blindata da centinaia di poliziotti. Tajani contro i manifestanti: “Violenti figli di papà”

Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna: Torino blindata. Tajani: "Figli di papà violenti contro figli del popolo" | Live

Leggi anche: "Violenti figli di papà", "Centro culturale? Balle". Tajani e Zangrillo contro Askatasuna

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo assalto Stampa; “L'Aska non si tocca”, nuova manifestazione a Torino sabato 20 dicembre; Torino, centro sociale Askatasuna sgomberato: tensioni al corteo, agenti feriti.

Il corteo di Askatasuna in marcia, Torino blindata da centinaia di poliziotti. Tajani contro i manifestanti: “Violenti figli di papà” - La protesta contro lo sgombero del centro sociale di corso Regina Margherita. msn.com