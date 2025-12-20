Il corteo di Askatasuna in marcia Torino blindata da centinaia di poliziotti Tajani contro i manifestanti | Violenti figli di papà
Torino, 20 dicembre 2025 – Torino è blindata per il corteo pro Askatasuna, il centro sociale degli autonomi sgomberato dalla Digos due giorni fa. Davanti a Palazzo Nuovo, luogo di concentramento della manifestazione che si annuncia ad alta tensione, si sono già radunate centinaia di persone. Altrettanti sono i poliziotti schierati lungo il percorso che porta alla Vanchiglia e anche nelle stazioni ferroviarie dove arrivano militanti da tutta Italia. Alla mobilitazione partecipano anche famiglie con bambini. L’attenzione della politica è alta: il ministro della Pubblica amministrazione Zangrillo bolla l'ex occupazione come 'centro di eversione' mentre il vicepremier Antonio Tajani, oggi a Torino, definisce i manifestanti che nei giorni scorsi si sono scontrati con le forze dell’ordine “violenti figli di papà che se la prendono con i figli del popolo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
