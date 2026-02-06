Cede un muro quattro famiglie evacuate

Questa notte, in viale Villa Gavotti, un muro privato si è improvvisamente ribaltato. Probabilmente a causa della forte pioggia degli ultimi giorni, il muro non ha retto e si è sganciato, mettendo a rischio le case vicine. Quattro famiglie sono state fatte evacuare per sicurezza, mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area. Nessuno si è fatto male, ma ora si cerca di capire come intervenire per evitare altri crolli.

Paura nella notte in viale Villa Gavotti, un muro privato, probabilmente per gli effetti della forte pioggia caduta nelle ultime ore, si è ribaltato e quattro famiglie residenti nella zona sono state evacuate.Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekend dopo una notte di pioggiaIntervento.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Viale Villa Gavotti Fuoco in una palazzina. Evacuate 17 famiglie Crolla solaio a Napoli, evacuate due famiglie Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Multi SubExiled Martial Prodigy Returns! Protects City from Invaders as Red Phoenix Ultime notizie su Viale Villa Gavotti Argomenti discussi: Sinner cede davanti a un eterno Djokovic: il serbo ha la meglio dopo quattro ore di battaglia e torna in finale all'Australian Open; La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede ancora 2-3 a Scandicci; La Numia Vero Volley Milano lotta ma alla fine cede all'Eczacibasi: la strada per i Quarti di Champions passa dai Playoff; Maltempo, cede un muro di contenimento: chiuso uno svincolo sulla Statale 652. Cede un muro, quattro famiglie evacuatePaura nella notte in viale Villa Gavotti, un muro privato, probabilmente per gli effetti della forte pioggia caduta nelle ultime ore, si è ribaltato e quattro famiglie residenti nella zona sono state ... genovatoday.it Foggia, cede un muro portante: evacuate dodici famiglie da una palazzina VIDEOPaura questa mattina a Foggia per un possibile cedimento strutturale di un muro portante di uno stabile in via Lucera alla periferia di Foggia. Stando a quanto si apprende, a segnalare il possibile ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cede ancora dopo il crollo del muro esterno, a causa del vuoto di terreno sottostante, ricovero attrezzi quasi sommerso completamente facebook Paura a #Sassari Un #muro di contenimento cede improvvisamente, danneggiando due auto. Intervento immediato dei #VigilidelFuoco per garantire la sicurezza dell'area x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.