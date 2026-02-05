Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo indagato un ex camionista 80enne | Amante della caccia di estrema destra e cattolico radicale

Un ex camionista di 80 anni, appassionato di caccia e vicino all’estrema destra, è stato indagato a Pordenone per aver partecipato ai cosiddetti

PORDENONE - A più di trent’anni dall’assedio di Sarajevo, uno dei capitoli più oscuri della guerra in Bosnia torna al centro dell’attenzione giudiziaria. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 80 anni, residente a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, accusato di omicidio volontario continuato e aggravato per aver ucciso civili inermi — donne, anziani e bambini — durante il conflitto tra il 1992 e il 1995. Le armi in casa È il primo indagato nell’inchiesta sui cosiddetti “cecchini del weekend”, stranieri che avrebbero pagato per partecipare a veri e propri “safari umani” nella capitale bosniaca assediata dalle forze serbo-bosniache. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Un uomo di 80 anni di Pordenone dovrà presentarsi in tribunale a Milano per rispondere delle accuse legate a un’indagine sui cecchini italiani che avrebbero sparato su bambini, donne e anziani a Sarajevo.

Un camionista friulano di 80 anni, residente a Pordenone, sarà ascoltato in tribunale a Milano.

