Lunedì in tribunale a Pordenone si presenta G.V., l’ex autotrasportatore di 80 anni di San Vito al Tagliamento, chiamato a rispondere di omicidio volontario. L’uomo è implicato nell’inchiesta sui cecchini a Sarajevo, ma al momento sono ancora aperte le possibilità di aggiungere altri nomi all’elenco degli indagati.

Lunedì verrà sentito in procura l’ex autotrasportatore di 80 anni G.V., che vive in una frazione di San Vito al Tagliamento (Pordenone) ed è accusato di omicidio volontario continuato e aggravato dai motivi abietti, ma ci sono diversi altri nomi che potrebbero aggiungersi in questi ore al registro degli indagati. L’ex autotrasportatore, stando agli inquirenti, non si sarebbe limitato a portare i cecchini a Sarajevo per i week-end dell’orrore, ma avrebbe anche lui stesso partecipato in modo attivo al “safari“. L’uomo, infatti, profilo di estrema destra, molto conosciuto nel piccolo paese in cui ancora risiede, si sarebbe anche vantato con gli amici di avere sparato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cecchini a Sarajevo, il testimone: “Dati e nomi nell’archivio del Sismi”

Approfondimenti su Sarajevo Cecchini

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Safari umani a Sarajevo: italiani tra i cecchini del weekend

Ultime notizie su Sarajevo Cecchini

Argomenti discussi: I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi; Cecchini a Sarajevo, indagato per omicidio un ottantenne: Si vantava di fare la caccia all’uomo; Tre corregionali tra i cecchini di Sarajevo.

Turisti-cecchini a Sarajevo, c'è un indagato per omicidioInvito a comparire per un ex autotrasportatore friulano. Si ipotizza l'omicidio volontario continuato e aggravato. Il caso vede coinvolto anche un torinese ... rainews.it

Cecchini del weekend a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio. Si vantava della caccia all'uomoInvito a comparire per un ex autotrasportatore di Pordenone oggi 80enne. L’indagine della Procura di Milano sui turisti della morte che negli anni ‘90 pagavano per uccidere nella città sotto assedio ... ilgiorno.it

Il13. . “ CECCHINI DEL WEEKEND “ A SARAJEVO. L’INTERVENTO , DELLA GIORNALISTA DEL 13TV E BLOGGER, MARIANNA MAIORINO. facebook

Orrore e maledizione su di loro! Inchiesta sui «cecchini del weekend», accusati di sparare ai civili a Sarajevo durante la guerra:indagato un 80enne che si vantava:«Facevo la caccia all’uomo» @UgoMorelli @mauromagatti @toniodellolio x.com