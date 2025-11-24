Il diplomatico nella Sarajevo sotto assedio | Sui cecchini italiani intervenne il Sismi

Milano, 24 novembre 2025 – A Sarajevo sotto assedio i cecchini serbi sparavano vigliaccamente dalle alture ai civili asserragliati in città. L e donne e i bambini erano considerati bersagli privilegiati. Ma ad aggiungere orrore a orrore la Procura di Milano sospetta, al punto da avere aperto un’inchiesta, che tra gli snipers vi fossero anche italiani che, nascosti sulle montagne, andavano per uccidere, per “divertimento”, i poveri disperati, in quelli che sono stati chiamati “Sarajevo Safari”. In quegli anni terribili di pulizia etnica nel cuore dell’Europa, Michael Giffoni era un giovane d iplomatico, numero due della delegazione italiana nella capitale della Bosnia-Erzegovina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

