Il diplomatico nella Sarajevo sotto assedio | Sui cecchini italiani intervenne il Sismi

Ilgiorno.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 novembre 2025 – A Sarajevo sotto assedio i cecchini serbi sparavano vigliaccamente dalle alture ai civili asserragliati in città. L e donne e i bambini erano considerati bersagli privilegiati. Ma ad aggiungere orrore a orrore la Procura di Milano sospetta, al punto da avere aperto un’inchiesta, che tra gli snipers vi fossero anche italiani che, nascosti sulle montagne, andavano per uccidere, per “divertimento”, i poveri disperati, in quelli che sono stati chiamati “Sarajevo Safari”. In quegli anni terribili di pulizia etnica nel cuore dell’Europa, Michael Giffoni era un giovane d iplomatico, numero due della delegazione italiana nella capitale della Bosnia-Erzegovina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il diplomatico nella sarajevo sotto assedio sui cecchini italiani intervenne il sismi

© Ilgiorno.it - Il diplomatico nella Sarajevo sotto assedio: “Sui cecchini italiani intervenne il Sismi”

News recenti che potrebbero piacerti

diplomatico sarajevo sotto assedioIl diplomatico nella Sarajevo sotto assedio: “Sui cecchini italiani intervenne il Sismi” - Michael Giffoni era il numero due della nostra delegazione: prigionieri serbi rivelarono i viaggi dell’orrore. Segnala ilgiorno.it

diplomatico sarajevo sotto assedio1992 1995. Sarajevo sotto assedio. All'inferno della Bosnia parteciparono anche dei cecchini in trasferta. "Lo facevano come un safari". Molti gli italiani - Ritrovarsi a Trieste, prendere un aereo e volare a Sarajevo per sparare a donne e bambini, pagando le milizie serbe appostate sulle colline. Riporta euroroma.net

diplomatico sarajevo sotto assedioGuerra in Bosnia, italiani tra i “cecchini del weekend” a Sarajevo per sparare sui civili sotto assedio - È quello di cui sarebbero stati protagonisti almeno cinque cittadini italiani nella Bosnia- Lo riporta unita.it

Cerca Video su questo argomento: Diplomatico Sarajevo Sotto Assedio