Cecchini a Sarajevo l' ex ambasciatore | Sui tiratori italiani intervenne il Sismi La vicenda mi turbò | la mia Fiat Panda era piena di buchi
A Sarajevo non c?era bisogno di cercare la guerra: ti trovava lei. Ogni passo poteva essere l?ultimo, ogni strada un bersaglio, ogni finestra un mirino puntato dall?alto delle. 🔗 Leggi su Leggo.it
La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul presunto turismo di guerra a Sarajevo tra il 1992 e il 1996. Tra i cecchini ci sarebbero anche degli italiani. L'intervista allo scrittore Ezio Gavazzeni, che ha riaperto il caso
Cecchini a Sarajevo, l'ex ambasciatore: «Sui tiratori italiani intervenne il Sismi. La vicenda mi turbò: la mia Fiat Panda era piena di buchi» - Ogni passo poteva essere l'ultimo, ogni strada un bersaglio, ogni finestra un mirino puntato dall'alto ...
Un ex 007 bosniaco sarà uno dei testimoni principali dell'inchiesta sui turisti-cecchini a Sarajevo - Un ex agente dell'intelligence bosniaca sarà testimone chiave nell'inchiesta sui turisti-
L'ex sindaca di Sarajevo pronta a testimoniare a Milano: "Alcuni dei cecchini sono stati identificati" - L'ex sindaca di Sarajevo è pronta a collaborare alle indagini della procura di Milano sui cosiddetti "turisti cecchini" : secondo le ipotesi, alcuni europei pagavano per andare a uccidere civili inerm ...