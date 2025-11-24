Cecchini a Sarajevo l' ex ambasciatore | Sui tiratori italiani intervenne il Sismi La vicenda mi turbò | la mia Fiat Panda era piena di buchi

24 nov 2025

A Sarajevo non c?era bisogno di cercare la guerra: ti trovava lei. Ogni passo poteva essere l?ultimo, ogni strada un bersaglio, ogni finestra un mirino puntato dall?alto delle. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cecchini a Sarajevo, l'ex ambasciatore: «Sui tiratori italiani intervenne il Sismi. La vicenda mi turbò: la mia Fiat Panda era piena di buchi»

