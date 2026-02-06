CdS – Napoli-Sterling suggestione di mercato | operazione complessa ma…

Il Napoli pensa di riavere Raheem Sterling. La trattativa è complicata, ma l’idea di riportarlo in azione in azzurro non si è spenta. Il nome dell’attaccante inglese torna a circolare con insistenza, e sui social si scatenano i commenti dei tifosi. La società lavora per capire se ci sono le possibilità di portarlo di nuovo a Castel Volturno, anche se ci sono diversi ostacoli da superare. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

2026-02-06 12:35:00 NAPOLI – Raheem Sterling torna ad affacciarsi sul mercato del Napoli. L'attaccante inglese ha chiuso la sua esperienza al Chelsea, liberandosi dal contratto e diventando un'occasione che diversi club europei stanno valutando. Tra questi, secondo il Sun, è riemersa anche la pista azzurra, affascinante soprattutto per il possibile ricongiungimento con Kevin De Bruyne, con cui Sterling ha condiviso gli anni più vincenti al City. Il Napoli riflette. Il Napoli osserva e riflette, sostiene il tabloid inglese. Il profilo è di altissimo livello internazionale e garantirebbe esperienza, strappi e profondità offensiva, ma l'operazione resta complessa soprattutto per i costi complessivi dell'ingaggio.

Il nome di Raheem Sterling torna a circolare con insistenza come possibile rinforzo per il Napoli.

