CdS – dal primo contatto con Ryan Friedkin al ruolo tutti i retroscena

Nei giorni scorsi si è parlato molto del futuro di Ryan Friedkin al Roma. Dopo il primo contatto con il club, emergono dettagli sui retroscena e sui passaggi chiave che potrebbero influenzare il suo ruolo. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.

2026-02-06 09:33:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Sette anni. Sette lunghissimi anni sospesi tra nostalgia, rabbia e orgoglio. Sette anni da quel 17 giugno 2019 che brucia ancora come sale su una ferita mai del tutto chiusa. Gli occhi lucidi, la voce spezzata, parole che tagliavano l’aria: “ Era meglio morire che vivere un giorno così. Mi dimetto, ma prima o poi tornerò. Sicuramente con un’altra proprietà “. Non era solo uno sfogo. Era una promessa. E adesso quella promessa profuma di realtà. Francesco Totti non è mai stato così vicino a casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

