Le recenti dichiarazioni di Gasperini evidenziano la fiducia nel ruolo di Malen e l’importanza di Ryan Friedkin nel contesto della Roma. L’allenatore si mostra soddisfatto dell’acquisto, sottolineando la rapidità con cui l’attaccante si è integrato e la rilevanza della sua presenza in squadra. Questi sviluppi rappresentano un elemento chiave nel percorso della Roma, con potenziali implicazioni per le prossime partite e la strategia del club.

C’è un Gasperini finalmente soddisfatto. E lo è, davvero, per Malen. L’attaccante arrivato a Roma solo venerdì, sarà con ogni probabilità già impegnato contro il Torino: “Abbiamo preso uno forte e lo abbiamo preso subito. È stato fondamentale il ruolo di Ryan Friedkin ”, ha detto l’allenatore nella conferenza di presentazione della gara di campionato contro i granata (appuntamento domenica alle 18). Stona qualcosa? Forse. Perché dietro la soddisfazione, che con Gasperini non è sempre di casa (pubblicamente, sia chiaro), c’è anche un piccolo segnale di come, in realtà, proprio tutto in casa Roma non sia risolto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Malen è uno forte, fondamentale il ruolo di Ryan Friedkin”: dietro le parole di Gasperini le tensioni in casa Roma

