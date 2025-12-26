2025-12-24 09:01:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Proprio alla vigilia di Natale Massimiliano Allegri potrà scartare il suo primo regalo dal mercato, e sotto l’albero ha trovato un nuovo numero nove. Stamattina l’attaccante tedesco Niclas Fullkrug sarà al centro sportivo di Milanello per i primi contatti con l’allenatore e con la nuova squadra, poi svolgerà dei test specifici con lo staff atletico per capire a che punto sia la sua condizione. Comincerà un percorso personalizzato per essere pronto entro il due gennaio, data in cui si potrebbe vedere per la prima volta con la maglia del Milan in partite ufficiali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Il Milan scopre Fullkrug: primo contatto a Milanello

Leggi anche: CdS – Fullkrug al Milan, è la giornata decisiva

Leggi anche: Fullkrug prende confidenza con Milanello: primo giorno in rossonero tra test e sensazioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Milan scopre Fullkrug: primo contatto a Milanello - facebook.com facebook

Il #Milan scopre #Fullkrug: primo contatto a Milanello x.com