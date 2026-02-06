Catch Imprò - il Fight Club dell' improvvisazione teatrale

Questa sera riparte la seconda fase della stagione di Improvvisart, con l’evento Catch Imprò, il Fight Club dell’improvvisazione teatrale. La rassegna nazionale “Improvviva!” torna in scena, promettendo spettacoli pieni di energia e creatività. Attori e spettatori si preparano a vivere una serata all’insegna del divertimento e dell’imprevedibilità.

Riparte la seconda parte della stagione "Improvviva! – Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale", organizzata da Improvvisart, e lo fa col botto. In scena arriva una vera e propria bomba di adrenalina: Catch Imprò, il fight club dell'improvvisazione teatrale.Venerdì 13 febbraio, ospiti.

