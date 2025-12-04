Fast comedy | il gusto dell' improvvisazione teatrale secondo Teatro a molla
il 6 dicembre 2025. Immaginate un fast food molto particolare, dove si può “ordinare” una scena “al sangue” o un’improvvisazione “ben cotta”, dove vengono servite “grasse” risate e storie “fresche di giornata”. Nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
