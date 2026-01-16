Elementi e Silent Movie per Impro al Ridotto Due serate d’autore con l’improvvisazione teatrale

Il Ridotto del Teatro Brecht di San Sisto ospita due serate dedicate all’improvvisazione teatrale con le produzioni “Elementi” e “Silent Movie”. Organizzata dall’Officina Amatori e dall’Associazione Teatrale Voci e Progetti, la rassegna “Impro al Ridotto” propone spettacoli in programma questa sera e domenica alle 21, offrendo un’occasione per apprezzare il talento e la creatività degli artisti attraverso performance di improvvisazione teatrale.

Due serate d’autore con l’improvvisazione teatrale per la mini rassegna “Impro al Ridotto”: questa sera e poi domenica il palco del ridotto del Teatro Brecht di San Sisto ospiterà alle 21, le ultime due nuove produzioni dell’Officina Amatori a cura dell’Associazione Teatrale Voci e Progetti. Stasera va in scena “Elementi” con la regia di Renato Preziuso, uno spettacolo di improvvisazione diviso in due parti, con il pubblico protagonista assoluto. Nella prima parte verrà chiesto agli spettatori di indicare un genere specifico (come ad esempio supereroi, disaster movie, noir” o storia d’amore) e poi si raccoglieranno tutti gli spunti sugli elementi tipici del genere, cioè personaggi, frasi, oggetti, situazioni: gli attori proporranno anche brevi scene non collegate, ispirate agli elementi forniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Elementi” e “Silent Movie“ per Impro al Ridotto. Due serate d’autore con l’improvvisazione teatrale Leggi anche: Gialli d'autore e horror punk, la Tenda riparte con due serate d'eccezione Leggi anche: Corso di improvvisazione teatrale - Una domenica al mese! Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “Elementi” e “Silent Movie“ per Impro al Ridotto. Due serate d’autore con l’improvvisazione teatrale. “Elementi” e “Silent Movie“ per Impro al Ridotto. Due serate d’autore con l’improvvisazione teatrale - Due serate d’autore con l’improvvisazione teatrale per la mini rassegna “Impro al Ridotto”: questa sera e poi domenica il ... msn.com

In the silent stone heart of Santo Stefano di Sessanio, winter is a season of profound stillness and domestic fire. The snow-covered former shepherd houses and the fog over the mountains evoke a past where life followed the slow, essential rhythms of nature. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.