Giochi musica e magia | tutto quello che devi sapere sul Carnevale 2026 a Castelferretti

Da anconatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, Castelferretti si prepara a vivere un pomeriggio di festa. La frazione di Falconara si riempirà di giochi, musica e magia, tutto pensato per divertirsi con i bambini. Le strade si riempiranno di maschere e allegria, mentre i più piccoli potranno immergersi in un pomeriggio di allegria e spensieratezza.

FALCONARA - Martedì 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, Castelferretti si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio di allegria e divertimento dedicato soprattutto ai più piccoli. A partire dalle 15 piazza della Libertà si trasformerà in un colorato spazio di gioco grazie.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Castelferretti Carnevale

Giochi Invernali 2026: tutto quello che devi sapere su sedi, gare e copertura TV

I Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 sono alle porte.

The Darkside Detective e Jackbox Party Pack 4 gratis su Epic Games: tutto quello che devi sapere sui giochi della settimana

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Castelferretti Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale a Bolzano; Venezia, il Carnevale 2026 tra Olympus, Bridgerton e giochi senza tempo; Carnevale tra fantasia e leggenda. Carri allegorici, musica e magia; Winter Party: music and game edition, a Sondalo cerchi di festa e di divertimento.

giochi musica e magiaGiochi, musica e magia: tutto quello che devi sapere sul Carnevale 2026 a CastelferrettiFALCONARA - Martedì 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, Castelferretti si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio di allegria e divertimento dedicato soprattutto ai più piccoli. anconatoday.it

giochi musica e magiaCarnevale tra fantasia e leggenda. Carri allegorici, musica e magiaTutto è pronto, per la tradizionale festa che colorerà San Giovanni Valdarno con maschere e coriandoli. Le giornate di domenica 8 febbraio, domenica 15 e martedì 17 vedranno il cuore della città anima ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.