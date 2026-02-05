Giochi musica e magia | tutto quello che devi sapere sul Carnevale 2026 a Castelferretti

Martedì 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, Castelferretti si prepara a vivere un pomeriggio di festa. La frazione di Falconara si riempirà di giochi, musica e magia, tutto pensato per divertirsi con i bambini. Le strade si riempiranno di maschere e allegria, mentre i più piccoli potranno immergersi in un pomeriggio di allegria e spensieratezza.

FALCONARA - Martedì 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, Castelferretti si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio di allegria e divertimento dedicato soprattutto ai più piccoli. A partire dalle 15 piazza della Libertà si trasformerà in un colorato spazio di gioco grazie.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Castelferretti Carnevale

I Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 sono alle porte.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Castelferretti Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale a Bolzano; Venezia, il Carnevale 2026 tra Olympus, Bridgerton e giochi senza tempo; Carnevale tra fantasia e leggenda. Carri allegorici, musica e magia; Winter Party: music and game edition, a Sondalo cerchi di festa e di divertimento.

Giochi, musica e magia: tutto quello che devi sapere sul Carnevale 2026 a CastelferrettiFALCONARA - Martedì 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, Castelferretti si prepara a festeggiare il Carnevale con un pomeriggio di allegria e divertimento dedicato soprattutto ai più piccoli. anconatoday.it

Carnevale tra fantasia e leggenda. Carri allegorici, musica e magiaTutto è pronto, per la tradizionale festa che colorerà San Giovanni Valdarno con maschere e coriandoli. Le giornate di domenica 8 febbraio, domenica 15 e martedì 17 vedranno il cuore della città anima ... msn.com

...ed ecco il programma completo di FEBBRAIO tra giochi, musica e calcio! tutti i MARTEDI non perderti le super JAM SESSION capitanate da @donnydonati54_46 & friends! tutti i MERCOLEDI si gioca al torneo di Beyblade con gli amici di @gametekkp facebook

Sondalo, 14 febbraio: Winter Party tra musica, giochi e tradizione valtellinese x.com