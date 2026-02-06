Cassazione ammette nuovo quesito costituzionale dopo 500mila firme del referendum giustizia

La Cassazione ha aperto un nuovo capitolo nel referendum sulla giustizia, dopo aver ricevuto oltre 500 mila firme. Ora si aspetta una decisione ufficiale sulla validità del quesito, mentre i promotori sperano di portare avanti la loro proposta. La mobilitazione continua, con più di un milione e mezzo di italiani che hanno firmato finora.

È il 28 gennaio 2026, e l’Italia è nel cuore di una nuova fase del referendum costituzionale. Le firme del cosiddetto “referendum giustizia” superano ormai il milione e mezzo, con 546.343 elettori che hanno firmato la proposta di modifica costituzionale. Ma il paese sta aspettando una risposta ufficiale, un passo cruciale per far sì che la proposta possa essere portata avanti. E proprio in questo momento, l’Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione si è visto costruito un nuovo testo per il voto, in seguito alla raccolta delle firme. Questo è il punto di partenza per un processo ancora più complicato, che coinvolge il Parlamento, la Costituzione, e la volontà popolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Cassazione ha deciso di cambiare il testo del quesito sulla riforma della giustizia dopo aver ricevuto oltre 500mila firme.

La Cassazione ha approvato un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia.

Lo strano caso della raccolta firme per il Referendum sulla Giustizia

