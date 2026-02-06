Cassazione accolto il nuovo quesito sul referendum Giustizia

La Cassazione ha approvato il nuovo quesito sul referendum sulla riforma della Giustizia. L’Ufficio centrale ha dato il via libera alla versione proposta dai 15 giuristi promotori della raccolta firme, che ha raggiunto 500mila sottoscrizioni. Ora si attende la definizione ufficiale per poter avviare le procedure del voto.

L'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della Giustizia, nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. Lo si apprende da fonti della Cassazione, le quali specificano che l'ordinanza non è ancora stata depositata. Si tratta del quesito referendario proposto dai 15 avvocati del comitato dei "Volenterosi" con a capo il giurista Carlo Guglielmi. Se l'ammissione sarà confermata, potrebbe essere modificato il testo del quesito ma la data del referendum non dovrebbe cambiare. «Premettendo il fatto che bisogna aspettare il deposito dell'ordinanza della Cassazione, credo che la data del referendum non cambi: il referendum è già indetto per decreto, verrebbe solo aggiornato il quesito e non servirebbero altri decreti che ne posticiperebbero la data.

