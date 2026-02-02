Abruzzo cassa integrazione al +30% contro il +10% nazionale | Pescara tra le cinque con il maggiore aumento delle ore

A Pescara, il ricorso alla cassa integrazione è aumentato del 30% nel 2025, molto più del aumento nazionale che si ferma al 10%. In totale, in Abruzzo, si sono accumulate 17,8 milioni di ore di cassa integrazione, e la città si piazza tra le cinque con il più alto incremento delle ore. Un segnale che la crisi si fa sentire più forte in questa zona rispetto ad altre parti del paese.

Impietosa la fotografia della Uil Abruzzo: la regione è sesta a livello nazione. Evidente per il sindacato "la difficoltà strutturale del tessuto produttivo regionale”. Maglia nera a Chieti (oltre 10,9 milioni di ore di cassa integrazione), ma nel paragone con il 2024 la crescita maggiore è del Pescarese Nel 2025 il ricorso agli ammortizzatori sociali in Abruzzo è cresciuto del 30% per un totale di 17,8 milioni di ore. Un gap di oltre il 20 per cento rispetto alla media nazionale che ha registrato una media di crescita del 10,4%. Numeri che emergono dall’indagine Uil su dati Inps elaborato per provincia su cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga autorizzate che per la Uil Abruzzo certificano “una difficoltà strutturale del tessuto produttivo regionale”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Cisl Pescara e Adiconsum Abruzzo si uniscono alle altre associazioni di categoria per chiedere un incontro urgente con la giunta Masci, per evitare l’aumento delle tariffe sul suolo pubblico e delle tasse locali previsto per il 2026.

