Caso Yildiz | il retroscena sulla panchina di Bergamo e il piano per la Lazio

La decisione di Luciano Spalletti di non far scendere in campo Kenan Yildiz contro la Juventus a Bergamo non è casuale. L’allenatore bergamasco ha preferito tenere il giovane attaccante in panchina, riservandolo per il match di domenica contro la Lazio all’Allianz Stadium. La scelta ha fatto discutere, ma Spalletti ha spiegato di aver voluto proteggere il suo talento in vista di uno scontro diretto cruciale in classifica.

Il tecnico Luciano Spalletti ha scelto la linea della massima prudenza non impiegando Kenan Yildiz nel corso del pesante 3-0 subito dalla Juventus contro l’ Atalanta mercoledì sera al Gewiss Stadium, preservando il numero dieci in vista del delicato scontro diretto di domenica all’Allianz Stadium contro la Lazio. Nonostante il punteggio avverso suggerisse l’inserimento dell’uomo di maggior talento per tentare una rimonta in Coppa Italia, lo staff tecnico bianconero ha preferito evitare ricadute dopo l’affaticamento muscolare patito dal classe 2005 nella precedente trasferta di Parma, monitorando le sue condizioni durante un riscaldamento che non si è mai tradotto in ingresso in campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

