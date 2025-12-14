Dumfries Inter l’olandese è un caso | clausola infortunio e l’ombra dell’addio Oaktree detta la linea Il retroscena sulla scorsa estate

Dumfries Inter rappresenta un caso complesso: tra clausola rescissoria, infortunio e voci di un possibile addio, la situazione del giocatore resta sotto i riflettori. Oaktree, proprietario del suo cartellino, detta le linee guida in un contesto di incertezza e tensione, rendendo il futuro dell'olandese ancora tutto da scrivere.

Inter News 24 Dumfries Inter, l’olandese è un caso: clausola, infortunio e l’ombra dell’addio. Oaktree detta la linea per il futuro dell’esterno. In casa Inter tiene banco una questione spinosa che intreccia le preoccupazioni dell’infermeria con le strategie di mercato a breve e lungo termine. Il nome più chiacchierato nelle stanze di Viale della Liberazione è quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, pedina cruciale per la spinta sulla fascia destra, sta vivendo un momento complesso: da un lato è costretto ai box per un fastidioso infortunio alla caviglia di cui non sono ancora certi i tempi di recupero, dall’altro è protagonista di movimenti “politici” rilevanti, avendo recentemente lasciato la scuderia di Jorge Mendes per affidarsi ad Ali Barat. Internews24.com

