Spalletti retroscena Sky | ha spiegato fuori onda le esclusioni di Yildiz e Thuram E sulla scelta di Adzic…

Juventusnews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti, retroscena Sky: ha spiegato fuori onda le esclusioni di Yildiz e Thuram. E sulla scelta di Adzic. Il tecnico ha motivato così le scelte di formazione. Luciano Spalletti, a margine dell’intervista rilasciata a  Sky Sport, ha spiegato agli inviati  Giovanni Guardalà  e  Giancarlo Marocchi  le  motivazioni tattiche  dietro la  formazione rivoluzionata  della  Juventus  per il match di  Champions League  contro il  BodøGlimt. Le  scelte particolari, che hanno visto l’esclusione di alcuni titolari, sono frutto di un  piano preciso  di  gestione delle energie  e di  strategia offensiva  mirata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti retroscena sky ha spiegato fuori onda le esclusioni di yildiz e thuram e sulla scelta di adzic8230

© Juventusnews24.com - Spalletti, retroscena Sky: ha spiegato fuori onda le esclusioni di Yildiz e Thuram. E sulla scelta di Adzic…

Contenuti che potrebbero interessarti

spalletti retroscena sky haSpalletti Juventus, Panatta svela il retroscena: «Ieri sono andato a cena con lui e mi ha detto che…». La rivelazione dell’allenatore - Spalletti Juventus, Panatta svela la passione del tecnico per il tennis: «Abbiamo parlato di tennis e non di calcio, Sinner lo stima moltissimo» Le ATP Finals di Torino hanno regalato non solo grande ... juventusnews24.com scrive

spalletti retroscena sky haSpalletti abbraccia tutti, Chiellini svela un retroscena sul tecnico della Juve: «Ha bisogno di…». La curiosità legata all’allenatore di Certaldo - La curiosità legata all’allenatore di Certaldo Nel corso del suo intervento al Social Football Summit ... Da juventusnews24.com

Spalletti e il retroscena di Panatta: 'Ieri a cena con lui, ecco cosa mi ha detto' - Panatta ha poi ricordato un retroscena della gioventù del tecnico bianconero: «Da giovane giocava nel Viareggio e veniva a vedere gli allenamenti miei e di Bertolucci. Segnala ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Retroscena Sky Ha