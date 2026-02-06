Caso Romagnoli Fabiani shock | Lazio in tribunale contro Raiola

La Lazio si prepara a portare in tribunale l’agente di Romagnoli. Durante la presentazione dei nuovi acquisti, il direttore sportivo Fabiani ha accusato l’entourage del difensore e ha annunciato azioni legali per il mancato trasferimento. La tensione in casa biancoceleste sale, mentre la questione si fa sempre più calda.

Clima tesissimo in casa Lazio. Il direttore sportivo Angelo Fabiani, durante la presentazione dei nuovi acquisti, ha scagliato un duro attacco frontale verso l’entourage di Alessio Romagnoli, annunciando conseguenze giudiziarie per il mancato trasferimento del difensore. “Ci riserveremo di adire alle vie legali per difendere la Lazio e l’onorabilità dei suoi tifosi”, ha tuonato il dirigente biancoceleste, puntando il dito senza giri di parole contro l’agente del calciatore. Secondo quanto denunciato da Fabiani, alcuni soggetti – tra cui lo stesso Enzo Raiola – saranno chiamati a rispondere dinanzi a un magistrato in merito a “condizioni imposte” che avrebbero fatto saltare le operazioni di mercato.🔗 Leggi su Como1907news.com

La Lazio si difende e minaccia azioni legali per tutelare i tifosi e il club, rispondendo alle voci su Romagnoli.

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, si è presentato in conferenza stampa per parlare degli ultimi acquisti.

