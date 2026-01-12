Il governo annuncia la liberazione di Alberto Trentini dopo 423 giorni di detenzione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, comunica il risultato alle prime ore del mattino, ma permangono interrogativi sulla gestione dell’intero caso. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e le procedure adottate durante il periodo di prigionia, evidenziando aree di possibile miglioramento nelle strategie di tutela dei cittadini.

Roma, 12 gennaio 2026. Alle 5.27 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia la liberazione di Alberto Trentini. Il messaggio parla di “gioia e soddisfazione”, ringrazia “le autorità di Caracas” per la collaborazione e comunica che Trentini e l’altro cittadino italiano Mario Burlò si trovano presso l’ambasciata d’Italia in Venezuela. Un aereo, aggiunge, è già partito da Roma per riportarli in Italia. L’annuncio arriva dieci giorni dopo un evento che modifica radicalmente il contesto venezuelano: il 3 gennaio 2026, gli Stati Uniti conducono un’operazione di forza a Caracas che porta alla cattura del presidente Nicolás Maduro (con la moglie) e al suo trasferimento negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Alberto Trentini: il governo festeggia la liberazione (dopo 423 giorni), ma restano i buchi sulla gestione del caso

Leggi anche: Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela dopo 423 giorni di prigionia

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini libero dopo 423 giorni. Le prime parole: «Posso fumarmi una sigaretta? Sono felice, non sono stato maltrattato»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

A pieno regime | Il Venezuela ha rilasciato altri prigionieri politici, ma non c’è Alberto Trentini; Attesa per Trentini e gli altri, tutti i canali aperti; Venezuela, Trentini e Burlò liberi. Mattarella chiama le famiglie: “Condivido la felicità”; Caracas annuncia la liberazione di detenuti, anche stranieri, e libera Luigi Gasperin. L'Italia spera per Trentini e gli altri italiani.

Alberto Trentini: il governo festeggia la liberazione (dopo 423 giorni), ma restano i buchi sulla gestione del caso - La liberazione di Alberto Trentini arriva dopo l’irruzione degli Usa in Venezuela. lanotiziagiornale.it