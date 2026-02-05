Dopo la pubblicazione di nuovi documenti, il New York Times rivela che Epstein avrebbe aiutato Woody Allen e la moglie a far entrare la figlia al Bard College. La notizia arriva in un momento di grande attenzione sul caso, mentre si cercano risposte su tutte le connessioni del finanziere.

Nell’ambito del caso Epstein, dopo la pubblicazione di ulteriori documenti sulle frequentazioni del finanziere statunitense, il New York Times svela un retroscena riguardante Woody Allen. “Il presidente del Bard College, Leon Botstein, ha accettato di aiutare Woody Allen e la moglie Soon-Yi Previn perché la loro figlia entrasse nel college dopo che Jeffrey Epstein li aveva messi in contatto”. Il quotidiano cita le email pubblicate dal Dipartimento di Giustizia. Il presidente del Bard, Leon Botstein, accettò di aiutare e la figlia della coppia, Bechet Allen, che finì per frequentare il Bard College, laureandosi a maggio 2021, secondo il suo account LinkedIn. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, il finanziere aiutò Woody Allen e la moglie a fare entrare la figlia al Bard College

Woody Allen si è rivolto a Jeffrey Epstein per aiutare una delle sue figlie a entrare all'università.

Il principe Andrea è stato avvistato a cena con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per pedofilia, dopo il suo rilascio dal carcere.

