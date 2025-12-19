C’è una nuova persona indagata nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di una donna, secondo quanto apprende l’ Adnkronos, alla quale viene contestato il reato di false informazioni al pubblico ministero. L’iscrizione nel registro degli indagati arriva all’interno del nuovo filone di accertamenti avviato dalla procura di Roma nel maggio 2023, quando l’indagine è stata riaperta con l’ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione. La donna è stata ascoltata venerdì mattina in presenza del suo difensore. Gli inquirenti intendono approfondire le circostanze su cui aveva riferito in passato, valutando eventuali discordanze rispetto alle risultanze raccolte nell’ultimo anno e mezzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - C’è una nuova persona indagata nel caso di Emanuela Orlandi

Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, c'è una nuova indagata

Leggi anche: C’è una donna indagata nel caso di Emanuela Orlandi. “Ha mentito ai pm”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Emanuela Orlandi, svolta nell'inchiesta della procura di Roma: c’è una nuova indagata per false informazioni - L'accusa che le viene contestata sarebbe di false informazioni al pubblico ministero. ilmattino.it

Franco Fracassi - PERCHÉ RAPIRONO EMANUELA ORLANDI?

Alvaro Morata e Alice Campello, nuova rottura «C’è una terza persona, ma non c’è stata infedeltà» - facebook.com facebook