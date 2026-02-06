La Procura di Roma ha aperto un’indagine contro Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo, accusati di aver diffuso dettagli sulla vita privata dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie. Entrambi rischiano ora il processo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Rischiano il processo l ‘imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia e del giornalista Carlo Tarallo, indagati dalla Procura di Roma per diffusione o rivelazione di informazioni relative alla vita privata dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie. La Procura, ha chiuso le indagini e contesta a entrambi di avere reso noti dei frammenti di una conversazione nella quale l’ex ministro confessava di avere una relazione con Boccia. Interlocuzione che l’imprenditrice, sostengono gli inquirenti, ha avuto minacciando di rivelare la loro presunta relazione sui siti web d’informazione e social. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Audio Sangiuliano, rischio processo per Boccia e un giornalista

