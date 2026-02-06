I giudici, nelle motivazioni della loro sentenza, criticano duramente l’impianto accusatorio nel caso Bibbiano. Dicono che le accuse sono fragili e che il clamore mediatico ha causato danni enormi a persone innocenti. La fine dell’inchiesta conferma molte delle perplessità già sollevate sulla solidità delle prove e mette in discussione l’effetto che il grande scalpore ha avuto sul procedimento.

L’inchiesta sugli affidi nella Val d’Enza, nota come caso “Angeli e Demoni” o “caso Bibbiano”, si chiude con un’altra sentenza che smonta in larga parte l’impianto accusatorio della Procura di Reggio Emilia e richiama esplicitamente l’impatto devastante che il clamore mediatico ha avuto su imputati, testimoni e famiglie coinvolte. Nelle 1.650 pagine di motivazioni depositate dal tribunale di Reggio Emilia, i giudici sottolineano come, dal 27 giugno 2019 – giorno delle misure cautelari – la vicenda abbia generato un’attenzione mediatica tale da “travolgere non solo le sorti dei bambini e dei loro familiari, ma anche, con conseguenze non calcolabili, le vite degli imputati e degli stessi testimoni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Bibbiano, i giudici nelle motivazioni: “Impianto accusatorio debole e clamore mediatico devastante”

I giudici hanno depositato le 1.

Reggio Emilia, oggi, i giudici hanno detto che il grande clamore mediatico ha davvero sconvolto le vite dei bambini e delle loro famiglie nel caso "Angeli e Demoni".

