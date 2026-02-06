Caso Bibbiano i giudici | Bambini travolti del clamore mediatico

I giudici hanno depositato le 1.650 pagine della sentenza di primo grado sul caso Bibbiano. Tre persone sono state condannate con pene sospese, mentre undici sono state assolte. I giudici criticano il modo in cui il clamore mediatico ha travolto i bambini coinvolti, sottolineando come l’attenzione pubblica abbia spesso offuscato le vere questioni legate al sistema degli affidi nella Val d’Enza.

