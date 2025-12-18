Oltre i docenti IRC risarcimento per tutti i precari con contratti reiterati? DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli Anief LIVE Venerdì 19 dicembre alle 15 | 00

Venerdì 19 dicembre alle 15:00, in diretta con Miceli di Anief, approfondiamo il caso dei precari con contratti reiterati e il possibile risarcimento. La recente sentenza della Cassazione, n. 30779/2025, apre nuovi scenari per i docenti IRC e non solo. Un’occasione per capire i diritti e le future opportunità nel mondo della scuola.

Oltre 120 docenti provenienti da tutta Italia riuniti a #Palermo per rafforzare l’innovazione didattica, la dimensione europea dell’istruzione e il ruolo della community @eTwinning_Ita nella scuola facebook.com/USRSiciliaDire… #scuolasiciliana #USRSicilia @ x.com

Nel 2024/25 oltre 50 episodi di violenza hanno colpito il personale scolastico, con docenti vittime nel 76% dei casi e genitori tra i principali autori. Eraldo Affinati: "Oggi l'insegnante è molto più solo rispetto al passato", mentre la scuola è "lo scenario di un’imma - facebook.com facebook

