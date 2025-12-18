Oltre i docenti IRC risarcimento per tutti i precari con contratti reiterati? DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli Anief LIVE Venerdì 19 dicembre alle 15 | 00
Venerdì 19 dicembre alle 15:00, in diretta con Miceli di Anief, approfondiamo il caso dei precari con contratti reiterati e il possibile risarcimento. La recente sentenza della Cassazione, n. 30779/2025, apre nuovi scenari per i docenti IRC e non solo. Un’occasione per capire i diritti e le future opportunità nel mondo della scuola.
La Corte di Cassazione ha pubblicato il 23 novembre scorso la sentenza n. 307792025 sul ricorso del Ministero dell'Istruzione contro una decisione della Corte d'Appello di Perugia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Dal riconoscimento della Carta docente ai supplenti al 30 giugno al risarcimento per abuso di contratti a termine: le nuove tutele dei precari. DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli (Anief) LIVE Giovedì 9 ottobre alle 17:00
Sentenze, a Ravenna 70mila euro di “ristoro” a un supplente di religione: il giudice riconosce il risarcimento top per i precari storici - Un uso continuativo dello stesso docente con contratti a tempo determinato non è giustificato, soprattutto se chiamato a fare supplenze su posti vacanti. tecnicadellascuola.it
Romagna, maxi-risarcimenti ai docenti precari: oltre 200mila euro già accreditati sulla Carta del Docente - L'eco delle aule di tribunale sta portando una boccata d'ossigeno e un sostanziale risarcimento a centinaia di docenti precari in Romagna. chiamamicitta.it
Il caso carta docente: «Oltre 200.000 euro accreditati ai precari romagnoli» - L'eco delle aule di tribunale sta portando una boccata d'ossigeno e un sostanziale risarcimento a centinaia di docenti precari in Romagna. ravennaedintorni.it
