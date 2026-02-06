Carrello della spesa che salasso Balzo del 31,4% in cinque anni
La spesa quotidiana diventa sempre più cara. In cinque anni, il costo del carrello della spesa è aumentato del 31,4%. Nel 2021 uno scontrino medio era di circa 75 euro, oggi supera i 98 euro. Il prezzo del latte è salito del 40%, l’olio quasi dell’86%. La gente fatica a far quadrare i conti, anche se l’inflazione ha rallentato.
CAROVITA. L’inflazione rallenta, ma non si avverte. Uno scontrino che nel 2021 era di 74,85 euro ora ne vale 98,36: il latte aumentato del 40%, l’olio dell’86%. I consumatori: prezzi fuori controllo. Nel carrello, di corsia in corsia, finiscono i prodotti della spesa tipica: dalla pasta al prosciutto, dalla carne ai dolci, dall’acqua alla birra. Il solito, insomma, ma è alla cassa che ci si accorge della differenza: nel giro di cinque anni, lo scontrino è lievitato di oltre il 30%. È sensazione comune, quella del salasso, ma è anche un’evidenza concreta se si fa di calcolo. Così, prendendo a riferimento il volantino di un supermercato bergamasco di gennaio 2021 e rifacendo, sempre in quella catena, gli stessi identici acquisti a gennaio 2026, ecco che la differenza si fa sentire. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Stangata sulle famiglie, il carrello della spesa è aumentato del 24% in 5 anni. Le bollette addirittura del 34%
Negli ultimi cinque anni, le famiglie italiane hanno affrontato un aumento significativo dei costi di vita.
Carrello della spesa, in 5 anni rialzo oltre l’inflazione
Nel dicembre 2025, il carrello della spesa ha registrato un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,2% rispetto a dicembre 2024, secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.
