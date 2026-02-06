Carrello della spesa che salasso Balzo del 31,4% in cinque anni

La spesa quotidiana diventa sempre più cara. In cinque anni, il costo del carrello della spesa è aumentato del 31,4%. Nel 2021 uno scontrino medio era di circa 75 euro, oggi supera i 98 euro. Il prezzo del latte è salito del 40%, l’olio quasi dell’86%. La gente fatica a far quadrare i conti, anche se l’inflazione ha rallentato.

CAROVITA. L’inflazione rallenta, ma non si avverte. Uno scontrino che nel 2021 era di 74,85 euro ora ne vale 98,36: il latte aumentato del 40%, l’olio dell’86%. I consumatori: prezzi fuori controllo. Nel carrello, di corsia in corsia, finiscono i prodotti della spesa tipica: dalla pasta al prosciutto, dalla carne ai dolci, dall’acqua alla birra. Il solito, insomma, ma è alla cassa che ci si accorge della differenza: nel giro di cinque anni, lo scontrino è lievitato di oltre il 30%. È sensazione comune, quella del salasso, ma è anche un’evidenza concreta se si fa di calcolo. Così, prendendo a riferimento il volantino di un supermercato bergamasco di gennaio 2021 e rifacendo, sempre in quella catena, gli stessi identici acquisti a gennaio 2026, ecco che la differenza si fa sentire. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Negli ultimi cinque anni, le famiglie italiane hanno affrontato un aumento significativo dei costi di vita.

Nel dicembre 2025, il carrello della spesa ha registrato un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,2% rispetto a dicembre 2024, secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.

