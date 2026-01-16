Stangata sulle famiglie il carrello della spesa è aumentato del 24% in 5 anni Le bollette addirittura del 34%
Negli ultimi cinque anni, le famiglie italiane hanno affrontato un aumento significativo dei costi di vita. Il prezzo della spesa alimentare è cresciuto del 24%, mentre le bollette di luce e gas sono aumentate del 34%. Questi dati evidenziano come, al di là delle statistiche ufficiali, la pressione sui bilanci domestici sia diventata una realtà quotidiana per molte famiglie in Italia.
Roma, 16 gennaio 2026 – Per rendersi conto che fare la spesa e pagare le bollette della luce e del gas, negli ultimi anni, sia diventato più costoso non servivano certo dati ufficiali dell’Istat. Certo che leggere che per riempire il carrello della spesa, in 5 anni, si spende il 24% in più (per fare oggi la stessa spesa che nel 2021 si faceva con 100 euro ne occorrono 124) e che per le bollette gli aumenti sono stati addirittura del 34,1%, fa una certa impressione. Perché tutto costa di più Carrello della spesa +24% in 5 anni. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa sono infatti aumentati molto di più rispetto all' inflazione negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
