Negli ultimi cinque anni, le famiglie italiane hanno affrontato un aumento significativo dei costi di vita. Il prezzo della spesa alimentare è cresciuto del 24%, mentre le bollette di luce e gas sono aumentate del 34%. Questi dati evidenziano come, al di là delle statistiche ufficiali, la pressione sui bilanci domestici sia diventata una realtà quotidiana per molte famiglie in Italia.

Roma, 16 gennaio 2026 – Per rendersi conto che fare la spesa e pagare le bollette della luce e del gas, negli ultimi anni, sia diventato più costoso non servivano certo dati ufficiali dell’Istat. Certo che leggere che per riempire il carrello della spesa, in 5 anni, si spende il 24% in più (per fare oggi la stessa spesa che nel 2021 si faceva con 100 euro ne occorrono 124) e che per le bollette gli aumenti sono stati addirittura del 34,1%, fa una certa impressione. Perché tutto costa di più Carrello della spesa +24% in 5 anni. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa sono infatti aumentati molto di più rispetto all' inflazione negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stangata sulle famiglie, il carrello della spesa è aumentato del 24% in 5 anni. Le bollette addirittura del 34%

Stangata 2026: nuovo anno, nuovi aumenti. +672,60 euro annui.; A dicembre l’inflazione rialza la testa. E tornano ad accelerare i prezzi del carrello della spesa:…; Inflazione, consumatori denunciano stangata cibo: carrello della spesa vola al +2,2%; Nel 2026 stangata da 700 euro in più a famiglia: dove aumenteranno davvero i prezzi.

Stangata sulla spesa, aumenti del 24% dal 2021: «Luce e gas oltre +34%». Codacons: 496 euro in più a famiglia - I dati dell'Istat sul carrello della spesa continuano ad essere impietosi per le tasche degli italiani. msn.com

Inflazione, consumatori denunciano stangata cibo: carrello della spesa vola al +2,2% - Confesercenti: "Aumenti concentrati su spese essenziali e ricorrenti: così l’inflazione percepita sale e i consumi restano deboli". teleborsa.it