Destini opposti verso il derby | la Carrarese espugna il Partenio Empoli ko in casa col SudTirol

Sabato di emozioni contrastanti nel calcio toscano: la Carrarese ottiene una vittoria importante in trasferta al Partenio, mentre l’Empoli subisce una sconfitta casalinga contro il Südtirol. Due partite, due storie diverse che riflettono la varietà di risultati e umori nel panorama calcistico regionale. Analizziamo i dettagli di queste sfide e le ripercussioni per le squadre coinvolte.

È un sabato di umori opposti per il calcio toscano. Mentre la Carrarese festeggia un colpo esterno di platino, l’Empoli deve fare i conti con una sconfitta interna che brucia. Ecco com’è andata sui due campi. Avellino – Carrarese. AVELLINO – La Carrarese compie il blitz perfetto. Espugnato il “Partenio-Lombardi” con una prestazione di carattere e cinismo. L’Avellino parte forte, ma la squadra di Calabro ha il merito di non disunirsi e ribaltare lo svantaggio iniziale. Finisce 1-2, un risultato preziosissimo che lancia i toscani verso il derby con l’Empoli. L’avvio è di marca irpina. Al 2? Biasci gela Fiorillo con un destro secco dal limite: 1-0 Avellino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

