Oggi, allo stadio Brilli Peri di Montevarchi, il Prato disputa l’ultima partita del 2025 contro il Piano Montevarchi. Il calcio d’inizio è previsto alle 14.30, con la diretta su Tv Prato. È un momento importante per entrambe le squadre, che cercheranno di concludere l’anno con un risultato positivo. Le distrazioni? Vietate.

Allo stadio Brilli Peri di Montevarchi va in scena oggi (calcio d’avvio alle 14.30, diretta Tv Prato) l’ultima fatica del Prato in questo 2025. L’anno, così come il girone d’andata del raggruppamento E di Serie D, si chiude con una trasferta assolutamente insidiosa per i biancazzurri. Gli aretini, decimi in classifica con 20 punti, vengono da due vittorie consecutive. Peraltro, è ormai noto che il tallone d’Achille della squadra laniera sia il rendimento nelle gare esterne. Insomma, bisognerà tenere altissima la concentrazione, senza farsi distrarre dalle imminenti festività. "E’ necessario migliorare il rendimento esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, piano Montevarchi: "Le distrazioni? Vietate"

Leggi anche: Cesena, vietate le distrazioni . Il Mantova è obbligato alla svolta

Leggi anche: In cerca di punti. Mariotti "Chiesanuova, a Fermignano vietate distrazioni»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Prato, piano Montevarchi: Le distrazioni? Vietate.

Prato, piano Montevarchi: "Le distrazioni? Vietate" - Allo stadio Brilli Peri di Montevarchi va in scena oggi (calcio d’avvio alle 14. msn.com