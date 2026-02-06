Carnevale in Casa Ikea | l' iniziativa fino al 17 febbraio

Ikea di Salerno ha aperto le porte ai bambini per il Carnevale. Fino al 17 febbraio, il negozio organizza vari eventi: laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e anche un incontro con un orso speciale. I genitori possono portare i loro figli e partecipare a queste attività divertenti, pensate per rendere il Carnevale più speciale e coinvolgente per i più piccoli.

In occasione del Carnevale, IKEA festeggia con i suoi visitatori più piccoli, promuovendo diverse attività a loro dedicate: da sabato 7 febbraio a martedì 17 febbraio nel negozio IKEA di Salerno saranno organizzati laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con l’orso.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

