Carnevale in Casa Ikea | l' iniziativa fino al 17 febbraio

Ikea di Salerno ha aperto le porte ai bambini per il Carnevale. Fino al 17 febbraio, il negozio organizza vari eventi: laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e anche un incontro con un orso speciale. I genitori possono portare i loro figli e partecipare a queste attività divertenti, pensate per rendere il Carnevale più speciale e coinvolgente per i più piccoli.

