Carnevale in Casa Ikea | l' iniziativa fino al 17 febbraio
Ikea di Salerno ha aperto le porte ai bambini per il Carnevale. Fino al 17 febbraio, il negozio organizza vari eventi: laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e anche un incontro con un orso speciale. I genitori possono portare i loro figli e partecipare a queste attività divertenti, pensate per rendere il Carnevale più speciale e coinvolgente per i più piccoli.
In occasione del Carnevale, IKEA festeggia con i suoi visitatori più piccoli, promuovendo diverse attività a loro dedicate: da sabato 7 febbraio a martedì 17 febbraio nel negozio IKEA di Salerno saranno organizzati laboratori, sfilate in maschera, cacce al tesoro e un incontro speciale con l’orso.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Carnevale in casa Ikea: dal 7 al 17 Febbraio le iniziative gratuite dedicate ai più piccoli
Dal 7 al 17 febbraio, Ikea di Ancona organizza una serie di eventi gratuiti dedicati ai bambini per celebrare il Carnevale.
Frascati. Sabato 7 Febbraio alle ore 17,30, presso l’Associazione “Casa di Pia 2.0“ proiezione di un docufilm dedicato al Carnevale storico della città
Sabato pomeriggio a Frascati si svolge una proiezione speciale.
