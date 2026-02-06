Carlo Conti spiega perché ha rifiutato una proposta di Mediaset. Il conduttore racconta che, dopo aver fatto gavetta, ha scelto di seguire altre strade e di non tornare in quell’ambiente. La decisione non è stata facile, ma Conti ha preferito restare fedele ai suoi principi e alle sue offerte. Ora si concentra sui progetti che gli stanno a cuore, lontano da polemiche e tentazioni.

La vita di Carlo Conti è stata scandita da successi incredibili: il conduttore, dopo la gavetta, è riuscito a ritagliarsi un posto d’onore nella televisione italiana. Il suo nome è sempre stato legato a quello della Rai: non mancano i casi di conduttori “fedeli” alla propria Rete (come Gerry Scotti verso Mediaset). Eppure, c’è stato un tempo in cui Conti si è ritrovato a dire di “no”, a rifiutare delle offerte: non solo un’edizione del Festival di Sanremo, poiché non si sentiva pronto per l’Ariston, ma anche una proposta di Mediaset. Carlo Conti, perché ha rifiutato la proposta di Mediaset. A Poteva andare Peggio, il podcast condotto da Paola Perego, Carlo Conti ha rivelato i “no” della sua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carlo Conti: “Perché ho detto no a Mediaset”. La verità sulla proposta

Approfondimenti su Carlo Conti

Carlo Conti torna in tv su Canale 5, per la prima volta ospite a Verissimo.

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente commentato il caso Signorini, affermando di aver detto la verità e segnalando contraddizioni nelle dichiarazioni di Clarissa Selassié.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Carlo Conti: Perché ho detto no a Mediaset. La verità sulla proposta; Antonella Clerici mi ha fatto sposare, Carlo Conti a Verissimo. E su Sanremo...; Comunicazione Italiana; Carlo Conti: Devo tutto a mia mamma. Non ho mai potuto dire la parola babbo. Ora le mio priorità sono Francesca e Matteo.

Carlo Conti: I no della mia carriera? Uno a Sanremo e l'altro a MediasetNel podcast di Paola Perego racconta la sua carriera, il rapporto con Pippo Baudo e svela qualche curiosità sulla sua vita di ogni giorno ... adnkronos.com

Carlo Conti e il suo ultimo Festival di Sanremo: chi sarà il suo successore e perché lascia la conduzione?Carlo Conti ha annunciato che il Festival di Sanremo 2026sarà il suo ultimo come direttore artistico e conduttore, e chiude un ciclo storico. alfemminile.com

"buon compleanno amico mio " Poche parole ma ricche di nostalgia e commozione quelle di Carlo Conti per il suo amico Fabrizio Frizzi, ieri avrebbe compiuto 68 anni facebook

"Sono 15 anni che mi chiedono di presentare il Festival e ho sempre detto di no - ha raccontato la cantante - Ma Carlo Conti è un uomo molto speciale, chemi ha trasmesso una calma e una tranquillità che prima non avevo mai sentito". x.com