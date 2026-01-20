Antonio Medugno su Signorini svela | Ho detto la verità Selassié ha detto cose contraddittorie

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente commentato il caso Signorini, affermando di aver detto la verità e segnalando contraddizioni nelle dichiarazioni di Clarissa Selassié. Le sue parole offrono una nuova prospettiva sulla vicenda, contribuendo a chiarire alcuni aspetti controversi. In questo contesto, Medugno fornisce dettagli importanti su quanto accaduto, evidenziando differenze nelle versioni dei protagonisti coinvolti.

Nuove rivelazioni di Antonio Medugno sul caso 'Signorini', l'ex gieffino parla anche di Clarissa Selassié. Dopo che è stato sollevato un grande polverone Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini per estorsione e violenza, dovranno risolvere la questione in tribunale. Il noto conduttore nelle scorse settimane ha respinto ogni accusa, l'ex gieffino però continua a ribadire che è successo tutto ciò che ha raccontato. Intervistato dal Corriere della Sera ha rivelato: "Come ho detto alla magistratura sono molto fiducioso, molto tranquillo perché ho raccontato la verità".

Antonio Medugno conferma estorsione e abusi da parte di Alfonso Signorini: «Ho detto tutta la verità»Antonio Medugno, modello e ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato le accuse di violenza sessuale ed estorsione rivolte a Alfonso Signorini.

Clarissa Selassié svela cosa le aveva confidato Signorini su Antonio MedugnoClarissa Selassié ha recentemente condiviso dettagli riguardanti le sue conversazioni con Alfonso Signorini, in particolare su Antonio Medugno.

“Il rapporto sessuale tra noi c’è stato. Fu una notte e basta, decisi di chiudere perché non avevo interesse a proseguire la conoscenza”. Antonio Medugno replica all’intervista di Clarissa Selassié rilasciata ai nostri microfoni. Contraddice tutto e risponde a tono facebook

