Carlo Conti da Verissimo | perché l’ospitata Mediaset prima di Sanremo non è affatto casuale

Carlo Conti torna in tv su Canale 5, per la prima volta ospite a Verissimo. La sua presenza non è casuale: dietro questa scelta potrebbe esserci una strategia precisa, forse legata alla prossima partecipazione a Sanremo. La mossa sembra studiata, anche se ancora nessuno ufficializza i motivi. Intanto, il pubblico si chiede cosa ci sia davvero dietro questa comparsa improvvisa.

L'ipotesi più accreditata è che ci possa essere un possibile coinvolgimento di Silvia Toffanin a Sanremo, magari tra le co-conduttrici che si avvincenderanno di serata in serata sul palco dell'Ariston insieme a Conti e Laura Pausini anche se, al momento, il rumor non trova conferma da nessuna parte. È allo stesso tempo plausibile che questa ospitata sancisca i rapporti distesi tra Rai e Mediaset dopo la turbolenza degli ultimi mesi anche se, come ha spiegato Gerry Scotti al Corriere, La ruota della fortuna non si fermerà e continuerà ad andare in onda anche durante il Festival di Sanremo, cercando di rosicchiare parte del suo pubblico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Carlo Conti arriva per la prima volta come ospite a Verissimo, pronto a raccontarsi davanti a Silvia Toffanin.

