i migliori ristoranti a milano nelle zone delle olimpiadi

Le zone olimpiche di Milano sono meno battute dal turismo, ma nascondono alcuni ristoranti che vale la pena visitare. Lontano dal centro della città, queste aree offrono locali interessanti dove mangiare bene, lontano dai soliti percorsi turistici. Anche se meno conosciuti, molti di questi ristoranti stanno riscuotendo successo tra chi cerca un pasto gustoso in zone meno affollate.

Lontane dal centro della metropoli, le quattro aree olimpiche offrono locali interessanti da scoprire. Ecco la nostra selezione tra Assago, Santa Giulia, San Siro e Rho

Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali.

Milano si prepara a vivere uno dei momenti più intensi degli ultimi anni.

