Sicurezza durante Olimpiadi e festività natalizie tornano le Zone Rosse

Durante le Olimpiadi e le festività natalizie, tornano le Zone Rosse a Verona, aree ad alta sorveglianza e accesso controllato. Il prefetto Demetrio Martino ha emesso una nuova ordinanza per ripristinare e rimodulare le misure di sicurezza, al fine di garantire maggiore tutela e ordine nelle zone più sensibili della città.

Il prefetto di Verona Demetrio Martino ha emesso una nuova ordinanza che ripristina e rimodula le misure di sicurezza già adottate in precedenza in alcune aree del capoluogo, designandole come “Zone Rosse”, ovvero aree ad alta sorveglianza e ad accesso controllato.Il provvedimento avrà validità. Veronasera.it

