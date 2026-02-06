Carcere di Salerno il cane Spike scova di hashish e cocaina | scatta il sequestro

Questa mattina nel carcere di Salerno, Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria, ha trovato hashish e cocaina nascosti. Gli agenti hanno sequestrato le sostanze e hanno intensificato i controlli. La scoperta dimostra ancora una volta quanto sia efficace l’uso dei cani nelle operazioni di prevenzione.

Nuovo sequestro di sostanze stupefacenti nel carcere di Salerno grazie al fiuto di Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria. Spike è riuscito a scovare, in un deposito frequentato dai cosiddetti detenuti lavoranti, 100 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina, impedendo così che le.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Carcere Salerno Cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a Salerno Questa mattina, un cane antidroga della Polizia Penitenziaria ha trovato hashish e cocaina in un carcere di Salerno. Traffico illegale di auto rubate in Canada, blitz al porto di Salerno: scatta il sequestro Un'operazione congiunta tra autorità italiane e canadesi ha portato al sequestro di auto rubate coinvolte in un traffico illegale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Carcere Salerno Argomenti discussi: Tenta di introdurre cellulari in carcere con un drone: denunciato un salernitano; San Gimignano: sorvola il carcere con un drone carico di cellulari. I Carabinieri intercettano e denunciano un 49enne, originario della provincia di Salerno; Carica drone con 5 cellulari, poi lo guida verso il carcere: 49enne denunciato; Carcere a prova di droni. Bloccato il tentativo di introdurre smartphone. Cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a SalernoAncora un sequestro di sostanze stupefacenti in carcere, questa volta a Salerno, grazie al fiuto di Spike, il cane antidroga della Polizia Penitenziaria. (ANSA) ... ansa.it Salerno, il fiuto infallibile di Spike scova la droga in carcereSequestro di stupefacenti nella casa circondariale di Salerno grazie all'ottimo fiuto di Spike, cane antidroga della Polizia Penitenziaria. cronachedellacampania.it Cane antidroga scova hashish e cocaina in carcere a Salerno. In un deposito frequentato dai detenuti che lavorano #ANSA x.com Si trova nel carcere di Salerno, in attesa dell'udienza di convalida, il 33enne arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver ucciso Gaetano Russo. L'omicidio si è consumato nella notte del 3 febbraio all'interno di un esercizio commerciale di Sarno dove l' facebook

