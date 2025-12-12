Traffico illegale di auto rubate in Canada blitz al porto di Salerno | scatta il sequestro

Un'operazione congiunta tra autorità italiane e canadesi ha portato al sequestro di auto rubate coinvolte in un traffico illegale. L’intervento, svolto presso il porto di Salerno, ha visto il coinvolgimento di diverse forze di polizia e dogane, evidenziando l'importanza della collaborazione internazionale nella lotta contro il crimine transnazionale.

L'Ufficio delle Dogane e dei Monopoli Campania 2 (sede di Salerno), l'Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con personale della "Royal Canadian Mounted Police" presso l'Ambasciata del Canada in.

SAN SEVERO | Traffico illegale di ricambi d'auto rubate

