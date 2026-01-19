La parrucchiera di Rovetta che raccoglie capelli per gli ustionati di Crans-Montana

A Rovetta, nel salone Art Hair, la parrucchiera Stefania Cafarchia offre tagli gratuiti a chi dona almeno 20 centimetri di capelli. Le ciocche raccolte saranno inviate in Svizzera per realizzare parrucche destinate ai giovani ustionati di Crans-Montana. Un gesto semplice che sostiene chi affronta importanti sfide, dimostrando come piccoli contributi possano avere un grande impatto.

Rovetta. Anche i piccoli gesti possono fare la differenza. Nel suo salone “Art Hair” la parrucchiera Stefania Cafarchia offre taglio e piega gratuiti a chi decide di donare almeno 20 centimetri di capelli: le ciocche raccolte saranno poi spedite in Svizzera per realizzare parrucche destinate ai ragazzi rimasti ustionati nell’incendio di Crans-Montana. L’idea è nata dopo che Stefania ha saputo della tragedia, in cui molti adolescenti hanno perso la vita o riportato gravi ustioni. “Mio figlio – ha spiegato – ha la stessa età di quei ragazzi, non potevo restare a guardare”. Insieme a un’amica ha organizzato la raccolta nel proprio salone e a breve prenderà contatto con i referenti svizzeri per inviare le ciocche donate.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Rovetta, raccolta di capelli per gli ustionati di Crans-Montana: richieste anche dal Sud

Parte la raccolta di capelli per realizzare parrucche per gli ustionati di Crans Montana

