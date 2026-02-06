Caos Autopalio Boni | Sollecito al ministro

Ieri mattina il traffico sull’Autopalio è stato completamente bloccato a causa di un cedimento dell’asfalto tra Greve e San Casciano. La strada è rimasta chiusa per ore, creando disagi enormi a chi doveva passare. Boni ha chiesto al ministro di intervenire subito, sottolineando che la situazione diventa insostenibile. La protesta monta tra automobilisti e cittadini, che chiedono risposte rapide e interventi concreti. La polemica si fa sempre più forte, e la politica si trova sotto pressione per trovare una soluzione.

Ieri gli automobili, oggi la politica. Sulla situazione dell’Autopalio, esplode la protesta. Nuova ondata di polemiche sul raccordo Siena–Firenze dopo l’ennesima mattinata di caos e la chiusura improvvisa del tratto Greve–San Casciano, causata dal cedimento dell’asfalto. A denunciare una situazione "ormai inaccettabile" è il consigliere regionale di Casa Riformista Francesco Casini, che parla di "arteria strategica ostaggio di cantieri infiniti, restringimenti continui e lavori che avanzano a rilento". Casini ha presentato un’interrogazione alla Regione per ottenere aggiornamenti sui cronoprogrammi e sulle misure adottate per ridurre l’impatto dei cantieri, chiedendo ad Anas turni intensificati e più maestranze, spesso "ridotte o assenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos Autopalio. Boni: "Sollecito al ministro" Approfondimenti su Autopalio Caos Ancora caos sull’Autopalio: "L’asfalto si sbricola" Questa mattina le auto si sono fermate a lungo sull’Autopalio, dove l’asfalto si sta sgretolando. Zitti e Boni | Boni Castellane: «La sinistra usa gli immigrati per sostituirci» Boni Castellane accusa la sinistra di usare gli immigrati come strumento per cambiare la composizione etnica dell’Europa e dell’Occidente. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Autopalio Caos Argomenti discussi: Caos Autopalio. Boni: Sollecito al ministro. Caos Autopalio. Boni: Sollecito al ministroIeri gli automobili, oggi la politica. Sulla situazione dell’Autopalio, esplode la protesta. Nuova ondata di polemiche sul raccordo Siena–Firenze dopo l’ennesima mattinata di caos e la chiusura improv ... lanazione.it Autopalio: Boni invita Stella (FI) a sollecitare il MinisteroFIRENZE. Concordo con il consigliere Stella sul fatto che i disagi per i pendolari ed i viaggiatori che utilizzano il raccordo autostradale Firenze-Siena ... ilcittadinoonline.it Ancora caos sull’Autopalio: “L’asfalto si sbriciola” @muoversintoscan x.com FIRENZE-SIENA - Autopalio, asfalto fortemente deteriorato sul viadotto Falciani: chiusure e caos. Fra il km 51,500 e il km 51,300: Anas ha disposto la chiusura in direzione Siena all'altezza dell'uscita di Greve. La circolazione è stata riaperta nelle due direzioni facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.