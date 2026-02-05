Questa mattina le auto si sono fermate a lungo sull’Autopalio, dove l’asfalto si sta sgretolando. Gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con code interminabili e traffico intenso. La situazione resta difficile e nessuno pare avere una soluzione immediata.

Storia di una ordinaria giornata di caos quella vissuta ieri dagli automobilisti lungo la superstrada Siena-Firenze. Dove ai soliti disagi si sono aggiunti quelli per l’ asfalto che si sbriciola che a metà mattinata ha costretto a chiudere al transito il tratto tra le uscite di Greve e San Casciano. Le difficoltà sono andate alle stelle. Sui social, in particolare sul gruppo Facebook Quelli dell’Autopalio, molti si sono lamentati delle code: è servita oltre mezz’ora per percorrere una manciata di chilometri. Se la strada era chiusa in direzione Siena, ad un certo punto è stato anche indicato di uscire a Impruneta per andare verso sud e quindi ripercussioni si sono avute anche sulla corsia in direzione Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora caos sull’Autopalio: "L’asfalto si sbricola"

Approfondimenti su Autopalio Caos

Un incidente ha causato un tamponamento sull’Autopalio, creando disagi nel traffico a Firenze.

Le nevicate del 6 gennaio 2026 hanno interessato la Toscana, causando disagi alla viabilità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Autopalio Caos

Argomenti discussi: Ancora caos sull’Autopalio: L’asfalto si sbricola; Autopalio, asfalto fortemente deteriorato sul viadotto Falciani: chiusure e caos; Firenze-Siena, nuovo caos sul viadotto Falciani: chiusura verso Siena per asfalto danneggiato.

Ancora caos sull’Autopalio: L’asfalto si sbricolaMattinata infernale per tanti pendolari: tratto chiuso tra Greve e San Casciano. La protesta corre sui social. E cresce la rabbia per i cantieri infiniti. . lanazione.it

È ancora caos sulla Fi-Pi-Li. Trentenne in fuga sull’auto rubata. Accerchiato dopo l’inseguimentoAncora caos sulla Fi-Pi-Li. Anche nei giorni di festa. Inseguimento da Montopoli a Ponsacco sulla FiPiLi e poi verso il centro della cittadina del mobile e ancora in via di Gello. E qui, grazie a una ... lanazione.it

FIRENZE-SIENA - Autopalio, asfalto fortemente deteriorato sul viadotto Falciani: chiusure e caos. Fra il km 51,500 e il km 51,300: senso unico alternato. Poi, Anas ha disposto la chiusura in direzione Siena all'altezza dell'uscita di Greve. x.com

NEVICA DA MONTERIGGIONI VERSO SIENA Informazione per chi deve recarsi verso Siena: sta nevicando da Monteriggioni in direzione Siena, anche lungo l’Autopalio e compresa la città del Palio. In alcune zone la neve si è già attaccata, in particol facebook