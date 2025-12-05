Rissa e petardi | disordini tra gruppi di giovani in stazione

Pordenonetoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora violenza nella zona della stazione. Mercoledì 3 dicembre, tra le 15 e le 16, una ventina di adolescenti di origine straniera si sono affrontati utilizzando petardi come armi, creando panico tra i passanti in attesa dell'autobus. L'intervento delle forze dell'ordine ha posto fine agli. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Prato, rissa furibonda in strada. Due gruppi si affrontano a pugni e bastonate - Prato, 25 agosto 2025 – Ancora una rissa in pieno giorno, ancora il problema sicurezza in primo piano. lanazione.it scrive

Rissa in centro accoglienza minori nell'Avellinese - Disordini si sono verificati all'interno del centro di accoglienza per minorenni non accmpagnati di Cervinara, in provincia di Avellino. Lo riporta ansa.it

Rissa alla marina tra ragazzini, lancio di sedie e botte con i bastoni - Una violenta rissa tra ragazzini è scoppiata poco prima delle 21 nel quartiere Marina a Cagliari. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Rissa Petardi Disordini Gruppi