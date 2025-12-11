Cantieri del tram | Corticella e Borgo Panigale ecco come cambia la viabilità

Proseguono i lavori dei cantieri del tram a Bologna, con importanti modifiche alla viabilità previste nelle aree di Corticella e Borgo Panigale. Nei prossimi giorni, saranno implementate nuove variazioni per favorire l’avanzamento dei cantieri e migliorare la mobilità locale, influenzando la viabilità e gli spostamenti dei residenti e pendolari nelle zone interessate.

I cantieri del tram continuano ad avanzare. Per i prossimi giorni sono attese alcune significative novità che riguarderanno alcuni interventi, come la modifica della viabilità, nelle zone di Corticella e Borgo Panigale. Modifiche anche in centro storico.CorticellaLa zona è interessata dai. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

