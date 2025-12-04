Modifiche alla viabilità per la Jingle Run del 13 dicembre | ecco tutte le strade coinvolte
In occasione della “Jingle Run”, la corsa di beneficenza in programma a Mondello il 13 dicembre, l’Ufficio traffico e mobilità del Comune ha emanato un’ordinanza che introduce limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta in diverse strade del quartiere. Le misure saranno in vigore nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Modifiche alla viabilità - facebook.com Vai su Facebook