Blitz a Tarquinia | cocaina e 157mila euro in casa scoperti dal cane antidroga Frida | FOTO

Nella città di Tarquinia, un blitz delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e di un ingente quantità di denaro contante nascosto in casa. Grazie all'intervento del cane antidroga Frida, è stato possibile sequestrare cocaina e 157.000 euro in contanti, trovati sottovuoto. L'operazione ha portato alla denuncia dell'individuo coinvolto, evidenziando l'impegno delle forze di sicurezza nel contrasto al traffico di droga.

Il controllo della guardia di finanza ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e dei contanti, tenuti sottovuoto. L'uomo è stato denunciato Dal controllo in strada alla perquisizione in casa: denunciato dopo essere stato trovato con cocaina e ben 157mila euro, in contanti e tenuti sottovuoto. Tutto è avvenuto nei giorni scorsi a Tarquinia, durante un dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto dei traffici illeciti della guardia di finanza. I militari del nucleo mobile hanno fermato un uomo, residente del comune sul litorale e noto alle forze dell'ordine per precedenti di droga, a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

